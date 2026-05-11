Умерла американка, чье убийство мужа потрясло США в 1989 году

Умерла Бетти Бродерик, фигурантка одного из самых известных уголовных дел в истории США. Об этом сообщает NBC News.
Бродерик было 78 лет. По предварительным данным медиков, причиной смерти названы естественные факторы, однако коронер намерен провести дополнительную экспертизу для уточнения обстоятельств.
Бродерик стала широко известна после событий 1989 года. Тогда она застрелила своего бывшего мужа Дэниела Бродерика и его новую супругу в их доме. Это преступление впоследствии легло в основу многочисленных книг и художественных фильмов.
Пара поженилась в 1969 году. Разлад в семье начался в 1982 году, когда Дэниел нанял в качестве ассистентки 21-летнюю Линду Колкена. Спустя несколько лет он признался в романе и подал на развод в 1985 году.
