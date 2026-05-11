Гипертония — тихий враг здоровья

Артериальное давление (АД) — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов; норма обычно не превышает 120/80 мм рт. ст. При стабильных показателях выше 140/90 мм рт. ст. говорят об артериальной гипертонии, при которой сердце вынуждено работать с повышенной нагрузкой, как насос, качающий воду через всё более узкий шланг. Со временем повреждаются сосуды мозга, сердца, почек и глаз, что приводит к инсультам, инфарктам, хронической почечной недостаточности и даже слепоте.