Гипертония — тихий враг здоровья

Артериальная гипертония сегодня считается одним из самых распространённых и опасных заболеваний: она редко даёт о себе знать яркими симптомами, но постепенно разрушает сосуды, сердце, мозг и другие жизненно важные органы. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напоминает, что именно из‑за незаметного течения повышенное давление часто выявляют уже после инфаркта или инсульта.
Что такое высокое давление и почему оно опасно.
Артериальное давление (АД) — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов; норма обычно не превышает 120/80 мм рт. ст. При стабильных показателях выше 140/90 мм рт. ст. говорят об артериальной гипертонии, при которой сердце вынуждено работать с повышенной нагрузкой, как насос, качающий воду через всё более узкий шланг. Со временем повреждаются сосуды мозга, сердца, почек и глаз, что приводит к инсультам, инфарктам, хронической почечной недостаточности и даже слепоте.
Приверженность терапии.
Многие пациенты после нормализации давления самостоятельно отменяют препараты, ошибочно считая болезнь «вылеченной». Однако гипертония — хроническое заболевание, связанное с генетикой и возрастными изменениями сосудов, поэтому лекарства не лечат причину, а лишь контролируют давление. Приверженность терапии означает постоянный приём препаратов в назначенной дозе, изменение образа жизни (ограничение соли, физическая активность, отказ от вредных привычек) и регулярный контроль давления.
К чему приводит отказ от лечения.
Нерегулярный приём таблеток или самостоятельная коррекция дозы превращают гипертонию в «неконтролируемую катастрофу»: давление начинает «скакать», повышается риск гипертонических кризов, инсультов, острой сердечной недостаточности и расслаивающей аневризмы аорты. При этом ухудшается и эффективность лечения при других заболеваниях: например, инфаркт или операция на сосудах сердца выполняются с гораздо большими рисками, если давление не стабильно.
Как сделать терапию эффективной.
Чтобы ежедневный приём таблеток перестал восприниматься как напоминание о болезни, Наталья Савицкая советует рассматривать их как личный «щит» от инсульта и инфаркта. Важно встроить приём лекарств в привычный режим (утренний кофе, чистка зубов, завтрак), использовать напоминания на телефоне, держать запас препаратов и вести дневник самоконтроля. Современная медицина предлагает множество препаратов разных групп, поэтому при побочных эффектах или неудобстве схемы всегда можно подобрать альтернативу вместе с врачом.