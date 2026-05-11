Молчание — золото, а извините — статья: 5 фраз, которые превратят проверку документов в уголовное дело

Хотя эта фраза кажется безобидной, она опасна тем, что вы начинаете вступать в диалог по существу подозрения, не зная его истинной причины. Пытаясь оправдаться и заявляя, что вы «ничего не делали», вы невольно начинаете рассказывать, где были, с кем и зачем, предоставляя информацию, которая может быть использована против вас. Важно помнить, что если вас задержали на законных основаниях, вас «не отпустят» просто так, а излишняя эмоциональность и активные движения могут быть трактованы как сопротивление сотруднику полиции (ст. 318 УК РФ).