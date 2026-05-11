Axios: Трамп намерен отклонить ответ Ирана на мирное предложение США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует отклонить ответ Ирана на предложение США об урегулировании конфликта, сообщает Axios.
В материале сказано, что об этом рассказал сам президент США.
«Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с Axios в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны», — говорится в сообщении.
Трамп отметил, что обсудил ответ Ирана в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
«Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ», — сказал он.
Напомним, в воскресенье Трамп провёл разговор с Нетаньяху.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По словам Трампа, ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта является неприемлемым.