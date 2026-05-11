Axios: Трамп намерен отклонить ответ Ирана на мирное предложение США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует отклонить ответ Ирана на предложение США об урегулировании конфликта, сообщает Axios.

Источник: Аргументы и факты

В материале сказано, что об этом рассказал сам президент США.

«Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с Axios в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны», — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что обсудил ответ Ирана в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ», — сказал он.

Напомним, в воскресенье Трамп провёл разговор с Нетаньяху.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По словам Трампа, ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта является неприемлемым.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше