Слепая антироссийская политика стран Запада может привести к эскалации вплоть до военного конфликта. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Европа рассчитывает восстановить прежний баланс сил с помощью санкционного давления, постоянной поддержки конфликта на Украине и отказа от контактов с Россией. Однако, как подчеркивает издание, этот подход не дает ожидаемого результата.
По данным газеты, вместо диалога с Москвой европейские элиты и военные круги лишь усиливают напряженность, находясь под влиянием опасений выдуманного нападения России.
«Генералы канцлера [Фридриха Мерца], включая его советников, подпитывают растущую военную риторику своими прогнозами», — говорится в материале.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Москвой любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Глава государства предложил в качестве кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.