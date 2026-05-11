Депутат в ответ на обвинения предложил обидчику поединок в игре: в случае проигрыша он сложит полномочия

Депутат из партии «Бразильский союз» Ким Катагири решить урегулировать спор с обидчиком с помощью поединка в игре. Его оппонентом стал глава отдела игр и киберспорта в Рио-де-Жанейро Чанди Тейшейра. Он обвинил депутата в стремлении некорректным способом набрать дополнительные голоса. По мнению Чанди Тейшейры, Ким Катагири притворяется фанатом Dota 2 для привлечения геймеров. В ответ на обвинения депутат вызвал обидчика на поединок в игре и поставил свой мандат. Спор проходил в соцсети Х.
Так, в случае проигрыша Ким Катагири сложит свои депутатские полномочия. Глава отдела игр и киберспорта в Рио-де-Жанейро не дал прямого ответа на предложение о поединке.
«Так как ты выступаешь против отмены графика 6−1, найти людей для твоей игры будет трудно», — прокомментировал идею Чанди Тейшейра.
Между тем страшный инцидент произошел с известным геймером Романом Петриченко. Он известен зрителям как «Дядя Рома». Блогер погиб при пожаре на парковке в Екатеринбурге. Тело 36-летнего геймера нашли в одном из авто.