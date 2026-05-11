"Народный фронт": мошенники маскируют вирусы под улучшения для "ВКонтакте"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Мошенники стали распространять вредоносные программы, маскируя их под инструменты для улучшения интерфейса социальной сети «ВКонтакте». Об этом ТАСС сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
«В частности, распространение получили вредоносные расширения для браузеров, маскирующиеся под инструменты для настройки интерфейса “ВКонтакте”, — сказал Кучава. — Установленные расширения получали полный доступ к пользовательским сессиям, автоматически подписывали жертв на сообщества и похищали персональные данные».
Эксперт также предупредил, что мошенники продолжают добавлять пользователей в фейковые домовые чаты. «Пользователя добавляют в чат, где остальные участники являются ботами, после чего под предлогом проверки данных через портал “Госуслуги” выманивают СМС-код, обеспечивающий доступ к личному кабинету», — пояснил он.