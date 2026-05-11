Стали известны ключевые темы переговоров Трампа и Си Цзиньпина: о чем будет диалог

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Си Цзиньпином станет важным и историческим событием. Американский лидер добавил, что занимает наиболее жесткую позицию в отношении Китая среди мировых лидеров. По его словам, у него сложились хорошие отношения с председателем КНР.