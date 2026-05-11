Стали известны ключевые темы переговоров Трампа и Си Цзиньпина: о чем будет диалог

Bloomberg: Трамп обсудит с Си Цзиньпином связи Китая с Россией и Ираном.

Источник: Комсомольская правда

На встрече в Пекине 14−15 мая президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы взаимодействия Китая с Ираном и Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон обеспокоен закупками Китаем иранской нефти, которые поддерживают финансовую устойчивость Тегерана, а также возможными поставками китайского вооружения Ирану.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить развитие искусственного интеллекта, вопросы сельского хозяйства и энергетики. Издание отмечает, что лидеры США и КНР затронут тему торговых отношений между странами, а также ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Си Цзиньпином станет важным и историческим событием. Американский лидер добавил, что занимает наиболее жесткую позицию в отношении Китая среди мировых лидеров. По его словам, у него сложились хорошие отношения с председателем КНР.

