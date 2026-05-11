«Он новую ипостась выстрадал»: Будина поддержала Бероева на премьере его фильма

На днях актер и режиссер Егор Бероев представил свой первый фильм «Кукла». Главную женскую роль в нем исполнила его новая жена, молодая балерина Анна Панкратова.
Поддержать коллегу пришла актриса Ольга Будина. Она с уважением высказалась о Бероеве, назвав его своим другом.
— Егор талантливый человек. Нужно всегда поддерживать человека, который делает шаг на новую ступень. Это его новое качество, он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь, — заявила артистка изданию «МК».
Будина отметила, что сейчас мы живем в «сложное время смены эпох».
— Когда человеку есть, что сказать — это уже здорово. Потому что сегодня большинству людей сказать нечего: кто-то боится, кто-то ожидает, что за него кто-то другой должен сказать, — добавила она в беседе газетой.
29 апреля состоялась московская премьера фильма «Кукла», который снял Егор Бероев. В кинотеатр он прибыл с молодой женой Анной Панкратовой, которая снялась в этой картине. Со сцены артист отметил работу начинающей актрисы, поблагодарив ее за отдачу. В своей речи Бероев впервые назвал ее женой.