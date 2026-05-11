В Совфеде осадили Трампа после заявления о ресурсах Ирана: США ничего не могут забрать

Сенатор Пушков: США могут наблюдать, а изъять обогащенный уран у Ирана — нет.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о планах США забрать иранский обогащенный уран. Однако Вашингтон может только наблюдать за действиями Тегерана по этим ресурсам. США не могут ничего изъять без согласия Ирана. Так заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что извлечение ядерных материалов в настоящий момент почти невозможно. По словам сенатора, их безопасная перевозка в условиях военных действий тоже не представляется реальной.

«Наблюдать США могут, а вот изъять обогащенный уран без согласия Ирана — не могут», — констатировал Алексей Пушков.

Дональд Трамп подчеркнул, что не поддержит соглашение с Ираном, если в нем не будет определенного пункта. Он заявил, что сделка не должна предусматривать передачу Тегерану обогащенного урана для энергетических и медицинских нужд.

