Press TV: Иран отверг план США, как как он означал бы подчинение

Иран отверг план Соединённых Штатов, касающийся урегулирования конфликта, так как он «означал бы подчинение», сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

В материале сказано, что речь идёт о «подчинении чрезмерным требованиям».

«Подробности ответа Ирана на план США, который президент США назвал “неприемлемым”… Иран отверг план США, который означал бы подчинение Тегерана чрезмерным требованиям Трампа», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в ответном плане Ирана сказано о том, что Соединённым Штатам следует выплатить репарации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Тегеран получил через Пакистан ответ США по поводу новых предложений Ирана. В частности, речь идёт об отмене ограничительных мер, полном контроле Ирана над Ормузским проливом и разморозке зарубежных активов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта является неприемлемым. По данным Axios, Трамп планирует отклонить ответ Ирана на предложение Соединённых Штатов об урегулировании конфликта.

