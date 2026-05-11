МИД России: форумы соотечественников пройдут в Турции, Панаме, Армении и Тунисе

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Проведение форумов соотечественников намечено на ближайшее время в Турции, Панаме, Армении и Тунисе. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.
«В 2026 году сохраняем заданный темп работы, — сказал он. — В апреле в Индии прошла Региональная конференция соотечественников из стран Азии и Тихоокеанского региона. Полным ходом идет подготовка к аналогичным форумам в Турции, Панаме, Армении и Тунисе».
Он отметил, что регулярно ведется мониторинг отношений с соотечественниками за границей, позволяющий системно анализировать их потребности, правовое положение и общие настроения. «Это создает объективную основу для корректировки государственной политики, повышения эффективности мер поддержки и защиты законных интересов общины, а также укрепления гуманитарных и культурных связей», — подчеркнул Овечко.
По его словам, такой подход способствует выработке сбалансированных, предсказуемых и взаимоприемлемых решений, что в полной мере отвечает нормам международного права и принципам уважительного диалога.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.