Назван размер будущей пенсии самозанятых: сколько смогут получать россияне

Пенсия у самозанятых может достигать 50 тысяч рублей при условии длительных добровольных взносов в Социальный фонд. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Размер пенсии у самозанятых может составить 50 593 рублей, если они ежегодно в течение 30 лет будут выплачивать в СФР максимальный размер взноса», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Сафонов уточнил, что сейчас взнос составляет 572 204 рубля. За 30 лет у самозанятого сформируется 261 индивидуальный пенсионный коэффициент. По его словам, при минимальных взносах размер пенсии будет значительно ниже и составит примерно 14,4 тысячи рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что число самозанятых в России в 2025 году выросло более чем на четверть. По данным Федеральной налоговой службы, показатель увеличился на 26,8% и достиг 15,427 миллиона человек.