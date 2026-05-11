Израиль хочет отказаться от многомиллиардной военной помощи США: Нетаньяху намерен уменьшать поддержку уже сейчас

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху намерен дать поручения свести к нулю американскую военную поддержку. Тель-Авив планирует полностью отказаться от многомиллиардной помощи США. Об этом пишет портал Axios.
По его данным, Израиль каждый год получает 3,8 миллиарда долларов американской помощи. Биньямин Нетаньяху считает, что страна должна начать отказываться от этих средств уже сейчас.
Он также заявил, что Тель-Авив намерен работать над этим планом в течение десяти лет. Премьер Израиля надеется, что процесс пойдет быстро.
Президент США Дональд Трамп 10 мая созвонился с Биньямином Нетаньяху. Они обсудили, в том числе, войну в Иране. После этого президент США публично раскритиковал ответ Тегерана на предложение по урегулированию конфликта. Он назвал план неприемлемым.