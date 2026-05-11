Хабаровск 11 мая прогреется до +23 градусов

В Хабаровском крае 11 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днём воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер западный со скоростью 8−13 метров в секунду, порывы могут достигать 15−18 метров в секунду.
В южных районах края также будет сухо. Ночные температуры составят от +10 до +13 градусов, дневные — от +22 до +24 градусов. Ветер юго-западный 9−12 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду. В центральных районах местами пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью от +3 до +7 градусов, днём от +16 до +22 градусов. Ветер различных направлений 7−12 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду.
На севере региона ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ночью похолодает до −3…+2 градусов, днём воздух прогреется до +5…+16 градусов. Ветер западный 4−10 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при сильном ветре.
