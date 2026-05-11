Юрист предупредил об опасности донатов блогерам на ипотеку

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Переводы подписчиков в помощь блогерам, в том числе на погашение ипотеки, могут обернуться проблемами для обеих сторон. О рисках агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.
«Если переводы блогерам регулярны или предполагают выгоду для подписчика, например, доступ к материалам, реакции блогера, то они признаются доходом и подлежат налогообложению. Блогеры обязаны учитывать такие поступления и декларировать их», — пояснил юрист.
По словам Хаминского, для подписчиков главная опасность возникает, если получатель связан с незаконной деятельностью (экстремистский контент, переводы в запрещённые организации). В этом случае отправитель может быть привлечён к уголовной ответственности за финансирование экстремизма.
Добровольные безвозмездные переводы законны, но на практике налоговая часто расценивает донаты как профессиональный доход блогера. Эксперт советует подписчикам оценивать характер контента, прежде чем переводить деньги.