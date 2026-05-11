Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал материал издания из Соединённых Штатов, посвящённый беспрецедентной непопулярности лидеров стран ЕС.
«Всё это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать», — написал он на своей странице в соцсети X*.
В публикации WSJ сказано, что беспрецедентная непопулярность лидеров европейских стран связана со слабой экономикой и негативным отношением к иммиграции. Кроме того, речь идёт о растущей поддержке популистских партий.
Напомним, Дмитриев рассказал, что ЕС и Британию накроют «семь волн кризисного цунами». По его словам, начнутся проблемы с топливом и удобрениями, с продовольствием, промышленностью и экономикой. Осенью этого года прогнозируются социальный и политический кризисы.
Дмитриев заявил, что экономический кризис в ФРГ, Британии и других европейских странах стал следствием отказа от поставок энергоносителей из Российской Федерации.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.