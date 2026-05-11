Полина Гагарина рассказала о своей болезни: певица вынуждена соблюдать постельный режим

Российская певица Полина Гагарина оказалась вынуждена соблюдать постельный режим. Артистка заболела. Сейчас певица восстанавливается и сильно себя не нагружает. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети.
Полина Гагарина опубликовала фотографии из постели. На них заметно, что певица одета в домашнюю футболку. Она также, что непривычно, отказалась от макияжа.
«Пока я заболела — могу поотвечать», — написала Полина Гагарина. Затем певица отвечала на вопросы подписчиков.
Совсем недавно артистка стала победителем шоу «Маска». До последней части проекта дошли всего четыре героя. Шоу «Маска-7» состояло из 12 серий. Проект завершился 26 апреля. Второе место занял артист Дмитрий Журавлев. Полина Гагарина скрывалась за маской Жирафа. Дмитрий Журавлев играл Бобра.