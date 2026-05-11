Кардиолог Вечтомов назвал незаметно убивающую здоровье сердца привычку

Терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов назвал незаметно убивающую здоровье сердечно-сосудистой системы привычку.

По его словам, здоровью сердца вредит сидячий образ жизни. Длительное сидение может негативно сказываться на состоянии сердца даже у людей, которые в целом считают себя здоровыми, предупредил он.

— Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создает условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце, — пояснил врач в беседе с изданием Lenta.ru.

Также если человек долго сидит, то снижается активность ферментов, которые отвечают за расщепление жиров. В результате может повыситься уровень «плохого» холестерина, это провоцирует развитие атеросклероза и его осложнений.

Кроме того, малоподвижный образ жизни ухудшает чувствительность тканей к инсулину, что со временем может привести к развитию сахарного диабета, добавил Вечтомов. Все это увеличивает и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт, сказано в статье.

Сейчас рынок переполнен устройствами для отслеживания общего состояния организма — умные часы, кольца, непрерывные мониторы глюкозы. Насколько эффективны фитнес-трекеры, рассказал кардиолог Александр Орлов.