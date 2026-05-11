Кардиолог Вечтомов назвал незаметно убивающую здоровье сердца привычку

— Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создает условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце, — пояснил врач в беседе с изданием Lenta.ru.