"Бесталанные существа": Юрий Лоза пристыдил коллег за исполнение песен ко Дню Победы

Певец Юрий Лоза раскритиковал российских артистов за отсутствие новых песен, посвященных Дню Победы. Своим мнением музыкант поделился в интервью «ОСН».
По мнению Лозы, молодым исполнителям сложно пробиться к широкой аудитории, поскольку сцену занимают более известные артисты, которые в основном исполняют старые композиции и редко создают новые произведения на эту тему.
«Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру», — подчеркнул музыкант.
Ранее KP.RU сообщал, что 9 мая Сергей Безруков организовал в Москве два концерта, посетить которые можно было бесплатно. Актер отметил, что День Победы является главным праздником России, объединяющим всех граждан.
Певица Валерия в этот же день выступила на одной из площадок Москвы, исполнив песни военных лет. Николай Басков принял участие в акции Бессмертный полк в Караколе.