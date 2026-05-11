Ходьба может помочь не всем: ученые доказали, что прогулки не всегда компенсируют вред от длительного сидения

Прогулки способны уменьшить вред от ведения сидячего образа жизни. Однако ходьба может помочь не всем. Для людей с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью этот способ недостаточен. Ходьба не всегда компенсирует вред длительного сидения, выяснили ученые Медицинского центра Университета Вандербильта. Результаты исследования публикует журнал Nature Communications.
Анализ показал, что сидячий образ жизни повышает риски возникновения сразу нескольких заболеваний. В их числе ожирение, диабет второго типа, гипертония, апноэ сна и другое.
Дополнительная физическая активность может снизить соответствующие риски. По данным исследования, ходьба компенсирует вред сидения при гипертонии и жировой болезни печени. Однако в ряде других случаев физическая нагрузка может не дать заметных результатов.
Как заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина, в РФ растет число детей с лишним весом. В стране наблюдается устойчивая тенденция к увеличению таких случаев.