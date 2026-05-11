Как россияне могут продлить майские праздники: секреты отдыха

Россияне имеют возможность продлить отдых на майские праздники, используя дни ежегодного оплачиваемого отпуска или беря отпуск без сохранения зарплаты. Об этом сообщила заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных в интервью РИА Новости.

По словам Черных, для продления периода отдыха россияне могут воспользоваться несколькими вариантами. Один из наиболее простых способов — взять дни ежегодного оплачиваемого отпуска на все или часть рабочих дней, которые следуют за майскими праздниками. Это позволит увеличить общее время отдыха и насладиться выходными без спешки.

Кроме того, существует возможность взять отпуск без сохранения зарплаты. Этот вид отпуска обязаны предоставить определенным категориям работников, включая пенсионеров, инвалидов и родственников военнослужащих, а также сотрудников силовых структур.

Эксперт также отметила, что работники могут подать заявление работодателю об использовании дней отдыха за предыдущую отработку в выходной или нерабочий праздничный день. Если сотрудник работал в выходной и не получил за это двойную оплату, он может запросить компенсирующий день отдыха.

Важно учитывать, что дни, потраченные на официально оформленный больничный во время предыдущего отпуска, не теряются и могут быть перенесены. Это значит, что неиспользованные дни можно прикрепить к текущим отпускам, включая майские праздники.

Таким образом, россияне имеют несколько легальных способов продлить свой отдых и насладиться дополнительными днями без работы в преддверии летнего сезона.

