В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали 8 человек, трое из них дети

За сутки в регионе выявлено 396 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 26 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Семеро из них попались в Хабаровске. Также зафиксировано 22 случая, когда автомобилисты не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких нарушений — 12. Ещё 16 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода дороги, из них шестеро — в Хабаровске. Кроме того, выявлены 16 водителей, не имеющих права управления либо лишённых прав, трое из них — в краевой столице.