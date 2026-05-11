В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали 8 человек, трое из них дети

В Хабаровском крае 10 мая 2026 года зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди пострадавших трое несовершеннолетних. По видам ДТП распределились так: два наезда на пешеходов, два съезда с дороги, в которых травмированы три человека, одно столкновение, один наезд на велосипедиста и один наезд на препятствие. Погибших нет.
За сутки в регионе выявлено 396 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 26 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Семеро из них попались в Хабаровске. Также зафиксировано 22 случая, когда автомобилисты не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких нарушений — 12. Ещё 16 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода дороги, из них шестеро — в Хабаровске. Кроме того, выявлены 16 водителей, не имеющих права управления либо лишённых прав, трое из них — в краевой столице.
Обстоятельства всех происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов — переходить дорогу только в установленных местах.
