В МИД РФ сообщили о тенденции возвращения соотечественников в Россию

А ранее стало известно, что самой популярной европейской страной у российских туристов на майских праздниках стала Италия. Рост спроса на Италию в среднем по рынку достиг 23%. Причём с 2022 года организованное направление ежегодно прирастает на 10−20%. В тройку лидеров вошли экскурсионные туры во Францию (Париж) и Испанию (Барселона). Спрос на французское направление показал небольшой рост — 5−7%, на испанском же зафиксированы нулевые и даже минусовые показатели.