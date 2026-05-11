Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ сообщили о тенденции возвращения соотечественников в Россию

В 2025 году число граждан России, возвращающихся на родину по программе репатриации, выросло примерно в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС рассказал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками Геннадий Овечко.

«Ещё одна тенденция — рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», — заявил Овечко.

По его словам, решение о переезде часто связано с общей социальной атмосферой за рубежом. Среди факторов он упомянул усиливающееся негативное отношение к русскоязычным, случаи бытовой дискриминации, а также неприятие части культурных и поведенческих норм.

Овечко также обратил внимание на изменения в регулировании миграции. С 2024 года действует механизм репатриации, в рамках которого предусмотрены различные формы поддержки для участников государственной программы переселения. Также были ужесточены критерии отбора: теперь обязательным стало тестирование на знание русского языка.

А ранее стало известно, что самой популярной европейской страной у российских туристов на майских праздниках стала Италия. Рост спроса на Италию в среднем по рынку достиг 23%. Причём с 2022 года организованное направление ежегодно прирастает на 10−20%. В тройку лидеров вошли экскурсионные туры во Францию (Париж) и Испанию (Барселона). Спрос на французское направление показал небольшой рост — 5−7%, на испанском же зафиксированы нулевые и даже минусовые показатели.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше