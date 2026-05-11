Заведения общепита в ряде стран ввели сборы для посетителей: на что обратить внимание туристам

Рестораны в Турции и Европе стали вводить сборы для туристов.

Источник: Комсомольская правда

В ряде стран начали действовать новые правила в отношении заведений общественного питания. Теперь рестораны будут брать дополнительные средства с туристов. Такие сборы ввели в Турции и некоторых государствах Европы, уведомил портал Tourprom.

Так, дополнительные средства с посетителей берут в заведениях Австрии и Италии. В этих странах установлена плата за «дополнительную тарелку» к одному заказу в размере до 11 евро. На турецких курортах ввели сбор за «накрытие стола». Например, в заведениях Бодрума за эту услугу могут взять порядка 500 лир с человека.

Кроме того, дополнительные сборы предусмотрены на курортах Сочи. Рестораны указывают в чеках графу «сервисный сбор» в размере 10−15 процентов.

Россияне традиционно выбираются за пределы города на майские праздники. В этот раз самый дорогой тур был куплен за 9,2 миллиона рублей. Семья из трех человек отдохнет за эту сумму на Мальдивах. Россияне проведут на острове 13 дней.