В Хабаровском крае иностранца осудили за взятку в 100 тысяч рублей

Молодой человек обвинялся по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере). В феврале 2026 года он хотел помочь своему другу, находившемуся на территории Российской Федерации нелегально. Чтобы приятеля не доставили в отдел полиции и не составили на него административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ, иностранец, не реагируя на замечания сотрудников, вложил в руку одному из инспекторов ДПС 100 тысяч рублей. Довести преступление до конца ему не удалось — взяточника задержали.