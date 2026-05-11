В Хабаровском крае иностранца осудили за взятку в 100 тысяч рублей

Суд района имени Лазо Хабаровского края вынес приговор иностранному гражданину, пытавшемуся дать взятку инспектору ДПС. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Молодой человек обвинялся по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере). В феврале 2026 года он хотел помочь своему другу, находившемуся на территории Российской Федерации нелегально. Чтобы приятеля не доставили в отдел полиции и не составили на него административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ, иностранец, не реагируя на замечания сотрудников, вложил в руку одному из инспекторов ДПС 100 тысяч рублей. Довести преступление до конца ему не удалось — взяточника задержали.
В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих и личность виновного. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Денежные средства в размере 100 тысяч рублей конфискованы в доход государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru