Макрон: речи о развёртывании кораблей Франции в Ормузском проливе не шло

«Никогда не шло речи о французском или франко-британском развёртывании. Несколько дней назад я принял решение отправить “Шарль де Голль”, фрегаты, которые его сопровождают, и все элементы авианосной группы к району у Баб-эль-Мандебского пролива… Речи о развёртывании никогда не шло, но мы находимся в готовности», — сказал Макрон.