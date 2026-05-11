Макрон: речи о развёртывании кораблей Франции в Ормузском проливе не шло

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал сообщения о развёртывании кораблей Франции в Ормузском проливе, он заявил, что об этом никогда не шло речи.
«Никогда не шло речи о французском или франко-британском развёртывании. Несколько дней назад я принял решение отправить “Шарль де Голль”, фрегаты, которые его сопровождают, и все элементы авианосной группы к району у Баб-эль-Мандебского пролива… Речи о развёртывании никогда не шло, но мы находимся в готовности», — сказал Макрон.
Комментарий прозвучал в ходе выступления Макрона, который находится с визитом в Кению.
Он отметил, что целью миссии Франции и Британии является «обеспечение возобновления морского сообщения в регионе». В частности, по его словам, речь идёт о координации с Ираном.
В Минобороны Франции заявили, что авианосец «Шарль де Голль» следует в Красное море и Аденский залив в «рамках усилий Франции и Британии по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе».
По данным Press TV, Иран отверг план Соединённых Штатов, касающийся урегулирования конфликта, так как он «означал бы подчинение».