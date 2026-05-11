Лидер оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ в День Европы вместе со сторонниками разорвали флаг Европейского союза. Видео акции политик опубликовала в социальной сети.
«Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», — написала депутат.
Шошоакэ выразила недовольство тем, что жители страны почитают Европу, которая «ногами попирает Румынию». Политик пояснила, что своей акцией хотела вернуть Бухаресту его часть ЕС и подчеркнуть национальные интересы.
Напомним, страны Европейского союза 9 мая отметили День Европы. В 1950 году в эту дату обнародовали декларацию тогдашнего министра иностранных дел Франции Робера Шумана.
Этот документ стал основой для объединения сталелитейной промышленности Франции и Германии и положил начало европейскому интеграционному процессу, впоследствии приведшему к созданию Европейского союза.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя праздник, заявила, что без вклада советского народа Европа не смогла бы достичь нынешнего уровня развития. Она подчеркнула, что ЕС способен самоорганизоваться в концлагерь из любой позиции.
Дипломат уточнила, что Европу бесполезно «спасать». Захарова считает, что регион при нынешней политической линии все равно станет концлагерем.
Как сообщал KP.RU, в приграничной зоне между Россией и Эстонией жители Нарвы массово собрались на набережной, чтобы наблюдать праздничный концерт, посвященный 9 мая.
Несмотря на то, что в Эстонии этот день официально отмечается как День Европы, местные русскоязычные жители традиционно приходят к границе. Для зрителей с эстонской стороны Ивангород организовал сцену так, чтобы музыкальное сопровождение и поздравления были слышны через реку.
Десятки тысяч жителей Кишинева 9 мая пришли к мемориалу «Вечность». Для граждан Молдовы эта дата остается именно Днем Победы, а не Днем скорби или Днем Европы. В центре Кишинева площадь в этот день оказалась полупустой.