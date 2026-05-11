Онищенко назвал неизбежным процессом повышение верхней границы возраста молодежи

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Верхняя граница возраста молодежи, которая сейчас составляет 35 лет, будет подниматься, но не в ближайшее время: сначала нужно поднять общий уровень продолжительности жизни. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Этот процесс должен проходить. Будет проходить, но не сейчас. Нам надо поднять общий уровень продолжительности жизни. До 2030-го года у нас [запланировано поднятие до] 78 лет», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что в некоторых городах планка уже достигнута, например, в Москве. В любом случае, по словам академика, важно обращать внимание на физиологический возраст.
«Есть общие физиологические подходы, есть подходы формальные. На государственной службе разрешается до 65 лет работать. При этом возраст пенсионный у нас физиологический. Совсем недавно его поднимали, будут расширять. Тем более, что возраст совершеннолетия останется такой, какой он был. Хотя в южных республиках даже в советское время были разные возраста. Например, вступление в брак. Чем южнее, тем процесс взросления наступал быстрее. Более активно метаболизм идет, созревают все органы и системы. Это можно считать взрослым. Были разные возраста регистрации брака», — объясняет Онищенко.
Он добавил, что еще один важный показатель — показатель сверхсмертности мужского населения. Сейчас разница в средней продолжительности жизни у женщин больше на 10 лет, чем у мужчин, и этот фактор тоже нужно учитывать.
Также на данную планку, по словам Онищенко, повлияют медицинские вопросы — «потому что не случайно ввели даже медицинскую профессию в области активного долголетия» — и экономические расчеты. Главное — подходить к теме со всех сторон и решать вопрос «гармонизировано».