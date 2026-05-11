Онищенко назвал неизбежным процессом повышение верхней границы возраста молодежи

«Есть общие физиологические подходы, есть подходы формальные. На государственной службе разрешается до 65 лет работать. При этом возраст пенсионный у нас физиологический. Совсем недавно его поднимали, будут расширять. Тем более, что возраст совершеннолетия останется такой, какой он был. Хотя в южных республиках даже в советское время были разные возраста. Например, вступление в брак. Чем южнее, тем процесс взросления наступал быстрее. Более активно метаболизм идет, созревают все органы и системы. Это можно считать взрослым. Были разные возраста регистрации брака», — объясняет Онищенко.