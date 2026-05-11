В РФ ввели "день тишины" при приеме в вузы: абитуриенты не смогут в этот период забрать или подать заявление

Власти РФ принимают шаги по организации более справедливой приемной кампании в вузах. Для этого в стране будет действовать «день тишины». В этот период абитуриенты не смогут забрать или подать заявление на зачисление. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, пишет РИА Новости.
По его словам, такой шаг сделает процесс поступления более предсказуемым. «День тишины» объявлен в России впервые. Вузы смогут корректнее подходить к приказам о зачислении, добавил замглавы ведомства.
«Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой», — пояснил Андрей Омельчук.
Приемная кампания в вузы стартует с 20 июня. Заявления можно подавать до июля-сентября, в зависимости от типа обучения. Последними о желании учиться в вузе могут сообщить поступающие на платной основе. Для них приемная кампания завершится в сентябре.