В РФ ввели "день тишины" при приеме в вузы: абитуриенты не смогут в этот период забрать или подать заявление

Власти РФ принимают шаги по организации более справедливой приемной кампании в вузах. Для этого в стране будет действовать «день тишины». В этот период абитуриенты не смогут забрать или подать заявление на зачисление. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, пишет РИА Новости.