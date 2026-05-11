Врач Ткачева назвала пять болезней старости

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания костно-мышечной системы, а также сахарный диабет второго типа входят в число болезней, которые сигнализируют о клинических проявлениях старения организма. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.
«Когда мы видим, например, сердечно-сосудистые заболевания именно атеросклеротического генеза или онкологическое заболевание, или хроническую обструктивную болезнь легких, или заболевание костно-мышечной системы, или сахарный диабет второго типа, тогда мы можем говорить, что это клиническое проявление болезни старения. Мы начинаем это видеть где-то в среднем в возрасте 60 лет», — сказала она.
Однако о старении организма могут говорить и другие проявления — снижение определенных функций организма, будь то ослабление мышц или ухудшение концентрации внимания. Ткачева отметила, что организм достигает своего пика к 25−30 годам, после чего начинается медленный процесс старения.