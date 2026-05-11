Мотопробег в честь 9 Мая прошел в Хабаровске

В Хабаровске прошел патриотический мотопробег, приуроченный к Дню Победы в Великой Отечественной войне. В мотоколонне проехал и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
На открытие мотосезона собрались около трёх с половиной тысяч человек. Стартовал пробег от старого международного терминала аэропорта Хабаровск, финишировал — на площадке арены «Ерофей».
— Мотодвижение объединяет свободных, сильных и вежливых людей. Они никогда не проедут мимо чужой беды, всегда окажут помощь и содействие, будут соблюдать правила. Давайте относиться с уважением ко всем участникам дорожного движения. Хороших, светлых, свободных вам дорог, больше солнечных дней! — пожелал собравшимся губернатор Дмитрий Демешин.
Организатором патриотического мотопробега выступил хабаровский мотоклуб «Железные тигры» при поддержке губернатора, министерства спорта и министерства культуры края.