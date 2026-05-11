Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотопробег в честь 9 Мая прошел в Хабаровске

В мероприятии принял участие губернатор Хабаровского края.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске прошел патриотический мотопробег, приуроченный к Дню Победы в Великой Отечественной войне. В мотоколонне проехал и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На открытие мотосезона собрались около трёх с половиной тысяч человек. Стартовал пробег от старого международного терминала аэропорта Хабаровск, финишировал — на площадке арены «Ерофей».

— Мотодвижение объединяет свободных, сильных и вежливых людей. Они никогда не проедут мимо чужой беды, всегда окажут помощь и содействие, будут соблюдать правила. Давайте относиться с уважением ко всем участникам дорожного движения. Хороших, светлых, свободных вам дорог, больше солнечных дней! — пожелал собравшимся губернатор Дмитрий Демешин.

Организатором патриотического мотопробега выступил хабаровский мотоклуб «Железные тигры» при поддержке губернатора, министерства спорта и министерства культуры края.