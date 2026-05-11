Летнее тепло с дождями: прогноз погоды в Хабаровском крае на 11 мая 2026

11 мая погода в Хабаровском крае снова разойдётся по территориям почти как по разным сезонам. На юге будет тепло и местами почти по-летнему, центральные районы встретят день комфортной весной, а север и побережье Охотского моря останутся в прохладной зоне.
В Хабаровске день пройдёт в основном под облаками, утром возможны небольшие дожди. Днём воздух прогреется примерно до +17… +18 градусов, к вечеру станет свежее — около +12… +14. Прогноз по Хабаровску подтверждают актуальные погодные данные.
В Бикине ожидается самая тёплая погода среди городов подборки. После прохладного утра температура быстро пойдёт вверх и днём достигнет +24… +25 градусов, существенных осадков не прогнозируется. В Вяземском тоже будет тепло — около +18… +19 градусов, без дождя, с умеренным ветром.
В Комсомольске-на-Амуре день обещает быть сухим и довольно солнечным. Температура поднимется примерно до +18… +20 градусов, а вечером опустится к +10… +12. В Чегдомыне после холодного утра также заметно потеплеет — днём до +19… +20 градусов, преимущественно без осадков.
На побережье картина будет мягче, но не такая холодная, как в предыдущие дни. В Советской Гавани днём ожидается около +15… +17 градусов, к вечеру возможны небольшие дожди и похолодание до +9… +11. В Николаевске-на-Амуре будет прохладнее — около +6… +8 градусов днём, облачно, местами возможен дождь.
Самая холодная погода сохранится в Охотске. Там днём ожидается всего около +5… +6 градусов, утром возможны слабые снежные заряды, а затем небо постепенно прояснится. В целом 11 мая юг края уже будет жить почти летним ритмом, а север и побережье всё ещё останутся под влиянием холодного воздуха.