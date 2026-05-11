Зеленский скоро столкнётся с большими сложностями из-за провала Вооружённых сил Украины, пишет The American Conservative.
Кроме того, в материале сказано, что речь идёт о давлении внутри Украины.
«Для Украины наступают большие неприятности. И не только потому, что они проигрывают, что, безусловно, так и есть», — говорится в сообщении.
По данным издания, Зеленский сталкивается с проблемами в военной и политической сферах.
Автор отметил, что давление на Зеленского из-за коррупционного скандала на Украине только усиливается.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.