АФИНЫ, 11 мая. /ТАСС/. «Демократические» страны Запада запрещают георгиевскую ленточку, звезду Красной армии и другие символы победы СССР во Второй мировой войне и арестовывают людей, которые хотят их носить. Об этом заявил корреспондент нескольких греческих и кипрских СМИ в России Афанасий Авгеринос, выступая на круглом столе в Афинах на тему празднования Дня Победы.
Авгеринос отметил, что «жители ряда западных стран, которые, как предполагается, живут в демократических государствах, не могут выйти на улицу ни с георгиевской ленточкой, ни со звездой Красной армии, потому что эти символы победы СССР во Второй мировой войне, например, запрещены в современной Германии». «Возмутительно, что там даже арестовывают тех людей, которые хотят их носить», — добавил корреспондент. «Помимо Германии, это имеет место в Прибалтике, не говоря уж об Украине, где запрещение этих символов еще до нынешних военных действий стало одной из причин конфликта, потому что это было очевидным подавлением прав огромной части населения этой страны, [той части], которая ценит антифашистскую традицию народов бывшего СССР, чтит своих предков, которые боролись на фронтах Второй мировой войны», — подчеркнул Авгеринос.
Круглый стол «9 мая 1945 г. — 9 мая 2026 г., объединяющий юбилей», проводился русско-греческим обществом «Центр научных и социальных инициатив» при поддержке Русского дома в Афинах.