Сирота с ребенком девять лет снимает квартиру в Приморском крае

В Приморском крае уже девять лет не могут предоставить квартиру девушке, оставшейся без родителей. Она обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через социальную сеть «ВКонтакте». Заявительница стоит в очереди на жилье в Уссурийском городском округе с 2017 года, но до сих пор ничего не получила. Сама она воспитывает малолетнего ребенка и вынуждена снимать малогабаритную квартиру за свои деньги. Обращения в разные инстанции результата не дали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".