Алиев раскритиковал зарубежных лидеров за слова об Армении: он назвал политиков "ложными героями"

Западные политики стали активно посещать Армению. Европейские лидеры в последние дни часто хвалят Ереван и руководство страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал такие заявления со стороны зарубежных политиков. Он счел их хвалебные речи «пустословием», цитирует портал Axar.
По мнению Ильхама Алиева, приезжающие в Ереван политики «изображают из себя ложных героев». Он отметил, что уровень поддержки таких лидеров в их странах составляет не более 15%.
«Некоторые зарубежные лидеры, которые приезжают в Армению и изображают из себя “ложных героев”, тогда, в 2020 году, уже находились у власти в своих странах — пусть бы тогда и пришли на помощь Армении», — отреагировал президент Азербайджана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Ереван оставаться дружественным в отношении Москвы. Он отметил, что для Кремля главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции.