В Хабаровске заменят жёлтые фонари на белые светодиоды

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провёл встречу с жителями в Центре работы с населением «Содружество». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Людей интересовал вопрос освещения на улице Муравьева-Амурского: жёлтые фонари светят тускло, из-за этого могут создаваться аварийные ситуации. Сергей Кравчук пояснил, что на улице расположено 76 опор, на каждой — по 5 светильников типа «Лотос», всего 380 штук. Ориентировочная стоимость замены на светодиодные составляет 18 миллионов рублей. «Учитывая высокую стоимость, работы будут выполняться поэтапно», — сказал мэр. Также глава города сообщил, что в этом году пешеходные переходы оснастят гобо-проекторами, проецирующими дорожную разметку на проезжую часть. Работы запланированы по переулку Студенческому, улице Дикопольцева и в микрорайоне Берёзовка. Контракт заключат летом, завершат до начала учебного года.
Жители также спросили про обновление трамвайных путей и остановок в районе Амурского бульвара. Мэр объяснил, что в этом году меняют пути на улице Шеронова от Волочаевской до Ленина, а на дальнейшее обновление финансирования пока нет. Ремонт остановок будет выполняться поэтапно.
Ещё один вопрос касался старого граффити с Георгиевской лентой на улице Пушкина, 2. «Граффити действительно утратило прежний вид, и эта ситуация требует решения», — подчеркнул Сергей Кравчук. Сейчас разрабатывается эскиз нового изображения, посвящённого любви к Хабаровску. Как только установится стабильная плюсовая температура, строители подготовят стену, а художники нанесут новый рисунок.
Затронули и проблему на улице Льва Толстого, 8, где после осеннего ремонта теплосетей не восстановили благоустройство. Глава города сообщил, что МУП «Тепловые сети» устраняло повреждения на бесхозном объекте, восстановление выполнили в зимнем варианте. «На сегодняшний день ведутся работы по признанию данной теплотрассы бесхозной, с дальнейшей передачей в хозяйственное ведение МУП “Тепловые сети”. После этого будет выполнен капитальный ремонт с последующим восстановлением благоустройства в полном объёме», — сказал Сергей Кравчук.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru