В Хабаровске заменят жёлтые фонари на белые светодиоды

Людей интересовал вопрос освещения на улице Муравьева-Амурского: жёлтые фонари светят тускло, из-за этого могут создаваться аварийные ситуации. Сергей Кравчук пояснил, что на улице расположено 76 опор, на каждой — по 5 светильников типа «Лотос», всего 380 штук. Ориентировочная стоимость замены на светодиодные составляет 18 миллионов рублей. «Учитывая высокую стоимость, работы будут выполняться поэтапно», — сказал мэр. Также глава города сообщил, что в этом году пешеходные переходы оснастят гобо-проекторами, проецирующими дорожную разметку на проезжую часть. Работы запланированы по переулку Студенческому, улице Дикопольцева и в микрорайоне Берёзовка. Контракт заключат летом, завершат до начала учебного года.