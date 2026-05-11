Дмитрий Демешин открыл мотосезон в Хабаровском крае

В этом году пробег был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и стал настоящим парадом уважения к памяти героев. Байкеры выдвинулись от старого терминала аэропорта Хабаровск и проехали к арене «Ерофей». Многие везли с собой Знамя Победы, а среди чёрных кожаных курток ярким контрастом мелькали георгиевские ленты.