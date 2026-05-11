Дмитрий Демешин открыл мотосезон в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично открыл мотосезон, приняв участие в масштабном мотопробеге. По улицам Хабаровска минувшее в воскресенье, 10 мая, проехали около 3,5 тысячи байкеров, и глава региона возглавил колонну не из служебного автомобиля, а на мотоцикле.
В этом году пробег был посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и стал настоящим парадом уважения к памяти героев. Байкеры выдвинулись от старого терминала аэропорта Хабаровск и проехали к арене «Ерофей». Многие везли с собой Знамя Победы, а среди чёрных кожаных курток ярким контрастом мелькали георгиевские ленты.
Демешин назвал мотодвижение региона настоящим, объединяющим свободных, сильных и вежливых людей.
«Такие не проедут мимо чужой беды. Они держат слово. И ездят достойно — без глупостей и показухи, соблюдая правила. Желаю всем нам хороших, светлых, свободных дорог и больше солнечных дней», — написал он после завершения пробега.
Губернатор поблагодарил всех, кто прошел в мотоколонне, и тех, кто приветствовал байкеров на улицах Хабаровска.
Мотосезон в крае теперь официально открыт, и начался он мощно — с рева трех с половиной тысяч моторов и памяти о тех, кто отстоял Победу.