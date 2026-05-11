Шахматный турнир в Хабаровске посвятили Дню Великой Победы

Международный «Кубок Победы» состоялся второй раз.

Источник: Хабаровский край сегодня

В краевой столице второй раз прошел международный турнир «Кубок Победы». Около 100 шахматистов из России, Беларуси, Китая и Монголии встретились в клубе «Искра». Об этом сообщает ИА «“Хабаровский край сегодня.

Губернатор Дмитрий Демешин на открытии заявил, что шахматы — это не просто спорт, а отражение характера и духа народа.

— Шахматы — это игра, благодаря которой вы развиваете интеллект, стратегию, выдержку и уважение к сопернику. Именно эти качества отражают силу характера и дух нашего народа, — обратился глава региона к участникам.

Он поздравил собравшихся с 81-й годовщиной Победы и напомнил, что 2026-й объявлен Президентом России Годом единства народов РФ. «Кубок Победы» с участием дружественных стран стал примером такого единения.

Почетными гостями турнира стали известные гроссмейстеры Сергей Шипов, Дмитрий Кряквин и Дмитрий Хегай.

Дмитрий Демешин вручил благодарственное письмо 13-летнему хабаровчанину Даниилу Каминскому. На первенстве мира в Сербии он завоевал две золотые и две серебряные медали.

— Это наше будущее, наша интеллектуальная элита, — подчеркнул губернатор.

Также ему подарили таврели — старинную русскую игру, похожую на шахматы. Дмитрий Демешин пообещал развивать этот вид в крае. Уже через год в Хабаровске пройдет отдельный турнир по таврелям.

В Хабаровском крае шахматами регулярно занимаются более 25 тысяч жителей. Интересно, что в годы Великой Отечественной шахматная жизнь в стране не останавливалась даже под бомбежками. В блокадном Ленинграде соревнования проводили сразу после прорыва осады, а в Москве в 1941 году играли при свечах, а призами были продуктовые карточки и спички.

