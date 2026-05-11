Шахматный турнир в Хабаровске посвятили Дню Великой Победы

В Хабаровском крае шахматами регулярно занимаются более 25 тысяч жителей. Интересно, что в годы Великой Отечественной шахматная жизнь в стране не останавливалась даже под бомбежками. В блокадном Ленинграде соревнования проводили сразу после прорыва осады, а в Москве в 1941 году играли при свечах, а призами были продуктовые карточки и спички.