Пенсии повысят для нескольких категорий россиян с июня: что известно

Профессор Финогенова: пенсии в июне повысят тем, кому в мае исполнилось 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

В июне отдельные категории пенсионеров получили повышенные выплаты. Об этом РИА Новости сообщила профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, увеличение коснется граждан, которым в мае исполнится 80 лет. Для данной категорий фиксированная выплата была увеличена до 19 169,38 рубля.

Также пенсию поднимут тем, кому была установлена инвалидность I группы. Финогенова уточнила, что дополнительно им полагается надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля.

На перерасчет пенсий могут рассчитывать работающие пенсионеры, уволившиеся в мае. Профессор добавила, что с июня повышенные выплаты начали получать пенсионеры, у которых появились иждивенцы.

Ранее KP.RU сообщал, что размер пенсий федеральных государственных служащих в России по состоянию на 1 апреля составил 39 388, 98 рублей. По данным Соцфонда, в стране порядка 97,8 тысячи человек получают данную выплату.