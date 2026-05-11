Ушедший в отставку министр обороны Латвии Спрудс устроил скандал перед прессой

Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции по поводу своей отставки. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил латвийский телеканал LTV.
Отвечая на вопросы журналистов, он резко раскритиковал премьер-министра республики Эвику Силини, написавшую в социальной сети X об утрате доверия к нему.
— Она поспешила начать эти игры за несколько минут до данного заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом. Также она лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу об этом решении, — заявил министр.
Он отметил, что, несмотря на поступок премьера, все равно намерен подать заявление об отставке, держа свое слово.
Ранее сообщалось, что Андрис Спрудс подал заявление об отставке — причиной стало вторжение беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию страны и их удар по местной нефтебазе.
Эвика Силиня написала в соцсети X, что инцидент с украинскими БПЛА показал, что военное руководство Латвии «не смогло выполнить свое обещание о безопасном небе», а Спрудс утратил ее доверие и доверие граждан.