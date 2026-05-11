IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 77 миллиардов долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 77 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
«На 71-й день операции расходы превысили 77 миллиардов», — говорится в сообщении.
По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта является неприемлемым. По данным Axios, Трамп планирует отклонить ответ Ирана на предложение Соединённых Штатов об урегулировании конфликта.