IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 77 миллиардов долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 77 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Источник: Аргументы и факты

«На 71-й день операции расходы превысили 77 миллиардов», — говорится в сообщении.

«На 71-й день операции расходы превысили 77 миллиардов», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.

При этом в апреле в Пентагоне заявили, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 25 миллиардов долларов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта является неприемлемым. По данным Axios, Трамп планирует отклонить ответ Ирана на предложение Соединённых Штатов об урегулировании конфликта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше