Психолог Благов посоветовал школьникам не забыть выспаться перед ЕГЭ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Регулярные занятия и отдых, а также умение замечать прогресс в подготовке к экзамену будут способствовать у школьников эффективной сдаче ЕГЭ и ОГЭ — такое мнение высказал ТАСС клинический психолог, лектор российского общества «Знание» Илья Благов.
«Волноваться перед экзаменом бывает даже полезно, а вот бояться своего страха не нужно. Действия, которые помогут школьнику, который сдает ОГЭ или ЕГЭ, — нужно заниматься регулярно, но при этом ставить посильные цели, отмечать свое продвижение, и не забывать отдыхать, гулять и высыпаться», — сказал он.
По его словам, учить предмет пять раз в неделю по одному часу эффективнее, чем один раз в неделю пять часов. «Если к этой регулярной подготовке с адекватными нагрузками приложить ночной сон, хорошее питание и физическую активность, прогулки, спорт, то мы получим здоровый и работающий режим подготовки», — полагает эксперт.
Родителям школьников он посоветовал отнестись к экзамену как к жизненной ситуации, в которой ребенок может научиться справляться со стрессом и сложными жизненными ситуациями. По словам Благова, старшим в этот период важно поддержать детей и напоминать им, что их будут «любить вне зависимости от результата». Учителям в свою очередь он порекомендовал не только отмечать точки роста учеников, но и «не скупиться на похвалу».
«Если детям, родителям и учителям получится стать командой, построить доверительные и взаимно поддерживающие отношения, то при любых результатах в выигрыше будут все с точки зрения психического здоровья», — подытожил он.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники, по своему желанию, могут пересдать один из предметов.