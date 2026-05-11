Нетаньяху назвал причину коллапса в Ормузском проливе: он допустил, что США и Израиль не угадали шаги Ирана

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху оценил обстановку на Ближнем Востоке. По его словам, военная операция против Ирана пошла не совсем по плану. Тель-Авив и Вашингтон могли неверно оценить ситуацию в Ормузском проливе. Об этом Биньямин Нетаньяху сказал в эфире CBS News.
Премьер Израиля предположил, что мог ошибиться в оценке ответных шагов Ирана. Он сообщил, что «проблема Ормузского пролива», возможно, возникла по ходу боевых действий.
«Я не утверждаю, что я идеально предугадываю события, и никто на это не способен. Иранцы тоже», — прокомментировал Биньямин Нетаньяху.
Он также сообщил о планах Израиля отказаться от военной помощи США. Тель-Авив намерен полностью избавиться от многомиллиардной поддержки. Израиль каждый год получает 3,8 миллиарда долларов от США.