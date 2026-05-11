Россиянам объяснили смену термина в квитанциях за ЖКХ: нужно ли платить больше

Замена формулировки «приватизированная собственность» на «частная» в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги не влияет на размер начислений. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.
«Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежках», — отметил депутат в интервью РИА Новости.
Кошелев пояснил, что слово «приватизированная» отражает способ получения жилья, тогда как «частная собственность» обозначает юридический статус имущества, включающий право владения, пользования и распоряжения.
Парламентарий уточнил, что изменение формулировки никак не повлияло на начисления за ЖКУ. Расчет стоимости по-прежнему зависит от площади жилья, числа проживающих и показаний приборов учета.
