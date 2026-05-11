Россиянам объяснили смену термина в квитанциях за ЖКХ: нужно ли платить больше

Депутат Кошелев: изменения в квитанциях за ЖКХ не влияют на сумму начислений.

Источник: Комсомольская правда

Замена формулировки «приватизированная собственность» на «частная» в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги не влияет на размер начислений. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

«Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежках», — отметил депутат в интервью РИА Новости.

Кошелев пояснил, что слово «приватизированная» отражает способ получения жилья, тогда как «частная собственность» обозначает юридический статус имущества, включающий право владения, пользования и распоряжения.

Парламентарий уточнил, что изменение формулировки никак не повлияло на начисления за ЖКУ. Расчет стоимости по-прежнему зависит от площади жилья, числа проживающих и показаний приборов учета.

Ранее KP.RU сообщал, что у россиян есть возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь уточнил, что для этого можно воспользоваться СБП или обратиться в офисы управляющих компаний и ресурсников.