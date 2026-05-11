Хабаровскую пенсионерку развели на 4,5 млн рублей, пообещав орден за сына

74-летняя жительница Хабаровского края стала жертвой мошенников, которые сначала пообещали ей орден Мужества за погибшего сына, а затем заставили проделать путь через всю страну с сумкой, набитой наличными. В финале этой многоходовой аферы женщина собственноручно передала 4,5 миллиона рублей молодому человеку, назвавшему кодовое слово, и только после этого поняла, что никакой орден ей не светит, а следователь и адвокат были подставными.
Как рассказали в прокуратуре Хабаровского края, началось все со звонка от человека, представившегося сотрудником военкомата. Пенсионерке сообщили, что ее погибшему сыну положен орден Мужества, а для получения награды необходимо продиктовать паспортные данные. Женщина выполнила просьбу. Следом раздался звонок из «Госуслуг»: специалист предупредил, что ее аккаунт взломан и на неизвестное лицо оформлена доверенность. А затем на связь вышел тот, чей голос заставил ее сердце замереть — сотрудник силового ведомства.
Он сообщил, что со счета пенсионерки ушли деньги на реквизиты участника ВСУ, а это статья «Государственная измена» с наказанием вплоть до пожизненного. Пожилая хабаровчанка, по ее собственному признанию, страшно испугалась, но собеседник тут же успокоил: вы не виноваты, мы разберемся, назначаем вам адвоката, сотрудничайте. В ходе последующих разговоров с лжезащитником женщина рассказала о своих банковских вкладах.
Получив эти сведения, мошенники сменили тактику. Теперь речь шла уже не о госизмене, а о спасении сбережений. Пенсионерку убедили обналичить все 4,5 миллиона рублей и отправиться в Новосибирск — якобы в казначейство. Инструкции были жесткими: никому ни слова о поездке, никаких разговоров с посторонними. Женщина собрала сумку и выехала.
В Новосибирске она позвонила следователю и получила адрес. На месте ее уже ждал молодой человек. Он произнес кодовое слово «звезда», забрал сумку с миллионами и вручил взамен акт передачи меченого номинала — совершенно бессмысленный листок, который, видимо, должен был имитировать официальный документ. После этого телефоны мошенников замолчали навсегда. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».