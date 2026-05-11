Хабаровскую пенсионерку развели на 4,5 млн рублей, пообещав орден за сына

74-летняя жительница Хабаровского края стала жертвой мошенников, которые сначала пообещали ей орден Мужества за погибшего сына, а затем заставили проделать путь через всю страну с сумкой, набитой наличными. В финале этой многоходовой аферы женщина собственноручно передала 4,5 миллиона рублей молодому человеку, назвавшему кодовое слово, и только после этого поняла, что никакой орден ей не светит, а следователь и адвокат были подставными.