Определена дата наступления астрономического лета в РФ: чего ждать россиянам

Астрономическое лето придет в Россию более чем через месяц. Ожидается, что оно наступит в 11 часов 21 июня. Астрономическое лето придет в РФ в день летнего солнцестояния. Об этом оповестила начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская, цитирует РИА Новости.
Эксперт напомнила, что люди могут видеть изменения в положении Солнца на небе. По мере движения Земли по орбите и вращения вокруг оси, высота светила меняется. Это происходит ежедневно.
«Астрономическая традиция делит сезоны по важным точкам видимого движения Солнца по эклиптике. Так, весна начиналась в день весеннего равноденствия — 21 марта, а астрономическое лето начнется в 11 часов 21 июня», — поделилась Олеся Роменская.
