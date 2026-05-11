МИД: Россия усиливает работу над сплоченностью соотечественников за рубежом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия занялась системным укреплением сплоченности соотечественников за рубежом на фоне усиливающегося противостояния в мире. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.
Как отметил дипломат, в международной политике происходит глубокая трансформация всей глобальной системы координат. «На фоне ожесточенных санкционных войн, информационной конфронтации и попыток западников переписать итоги Второй мировой войны российские соотечественники за рубежом оказались на передовой линии противостояния, где сталкиваются правда и ложь, историческая память и агрессивное забвение, уважение к культуре и неистовая русофобия», — констатировал он.
«В этих беспрецедентных условиях приоритетной задачей нашей работы становится не просто поддержка общин, а их всемерная сплоченность как ключевого ресурса сохранения русской идентичности, языка и духовной связи с Отечеством. Мы перешли от точечной помощи к системному укреплению самоорганизации диаспоры, рассматривая ее единение как надежный щит от внешнего воздействия», — пояснил Овечко.
В качестве ключевых событий в рамках этой работы дипломат выделил масштабное празднование Великой Победы. «Скоро предстоит отметить День России, провести иные консолидирующие мероприятия. Работа ведется в ежедневном непрерывном режиме», — заключил директор департамента.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.