Утки не покидают засыпанное озеро в Уссурийске, где построят детский сад

Птицы, которые вили там гнёзда и выводили потомство, остались без привычной среды.

Источник: Telegram-канал "Город В"

Трогательная история из Уссурийска взволновала местных жителей. В начале мая в районе Междуречья засыпали небольшое озеро, на месте которого планируют построить детский сад. Утки, уже успевшие свить гнёзда и начать выводить утят, лишились дома и привычной среды обитания. Жители с грустью наблюдают, как птицы не покидают родное место, словно надеясь на чудо.

Озеро, хоть и не было большим, служило важным пристанищем для местной фауны. Для утиной семьи оно было домом — здесь они выводили потомство, добывали корм и чувствовали себя в безопасности. Теперь вместо привычной глади воды их встречает строительная площадка.

Утки, видимо, не понимая масштаба перемен, продолжают держаться на месте, где ещё недавно плескались. Местные власти 4 мая пообещали «переселить» птиц в близлежащие безопасные водоёмы, но, судя по всему, сделать это оказалось непросто.

«Уничтожение естественной среды обитания птиц на Междуречье. Этот водоём — не пустырь, а действующая экосистема, где гнездятся и кормятся водоплавающие. Засыпать озеро только ради стройки — варварство. Заживо хоронят под тоннами грунта живых существ, которые вывели здесь утят. Звериная глухота к живой природе», — отметил житель Уссурийска.